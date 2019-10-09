Нокауты соперника Усика: смотрите, как Чазз "вырубает" своих визави, и как "отключают" его

По одной победе на год - 38-летний американец выиграл аккурат 38 боев на профи-ринге

Усик vs Уизерспун / Фото: The Sun

Считанные дни остаются до дебютного боя Александра Усика в супертяжелом весе, который состоится 12 октября в Чикаго. Напомним, погоревшего на допинге Тайрона Спонга в качестве соперника украинца заменил американец Чазз Уизерспун.

Усик vs Уизерспун / Фото: Twitter

Как мы писали ранее, уже появился прогноз букмекеров на поединок Усик – Уизерспун. Согласно котировкам, украинец уничтожит 38-летнего американца в ринге. На победу Усика установлен ничтожный коэффициент – 1,01. То есть с одного поставленного на его викторию доллара можно заработать всего лишь один цент.

Тем не менее, Уизерспун уже пообещал показать Усику, что хэвивейт – это совсем другая игра, сообщив украинцу, что выиграл восемь поединков кряду – дескать, Усик может стать жертвой №9.

Отметим, что чемпионские титулы Чазз Уизерспун по прозвищу Джентьлмен, имеющий за спиной диплом фармацевта-маркетолога, ни разу в своей карьере не оспаривал. Его самыми серьезными соперниками были Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл. Всем им Уизерспун проиграл нокаутом.

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С другой стороны, перечень из 38 побед Чазза Уизерспуна, из которых 29 добыты нокаутом, заставляет с уважением отнестись к первому оппоненту Усика в супертяжах.

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Напомним, Усик спокойно принял срыв боя со Спонгом. "Некоторые скажут, что срыв поединков – это Бог дает мне знак, что мне не нужно идти в хэвивейт, а я скажу наоборот – он дает мне знак, что "Саша трудись, тогда все будет хорошо", – заявил украинец.

Ударные серии из тренировочного лагеря Усика

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Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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