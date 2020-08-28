Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Ну, что, дорогие фанаты бокса": Ломаченко представил фильм о себе и своем отце

28 августа, 18:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский спортсмен лично приглашает к просмотру работы-лауреата фестиваля в Милане

Пока что чемпион мира по боксу в легком весе (до 61,2 кг) по версиям трех организаций Василий Ломаченко никак не может выйти в ринг из-за пандемии коронавируса и продолжает тренироваться. Правда, недавно Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой года: опытный украинец и молодой американец встретятся в США 17 октября.

Реклама

Тем временем, на прошлой неделе объявили дату премьеры фильма об отце Ломаченко. Создатели "продукта" не стали затягивать и уже завтра, 29 августа, выпускают картину на экраны. Сегодня 32-летний боксер пригласил всех к просмотру, сообщив прямо из ринга в своем отеле в Затоке:

"Ну, что, дорогие фанаты бокса. У нас с вами появилась возможность увидеть долгожданный фильм "Папаченко".

INSTAGRAM

Фильм "Папаченко" стал лауреатом Миланского фестиваля спортивных фильмов в 2019 году. А в середине августа назвали гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в Лас-Вегасе. Украинец получит 3,25 миллиона долларов, соперник – полтора. Смотрите, как Василий получил награду лучшего боксера 2019 года по версии WBO:

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кино фильм бокс Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Улетел за канаты ринга: Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта (видео)
Улетел за канаты ринга: Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта (видео)Бокс
Поветкин – Уайт: онлайн боя в
Поветкин – Уайт: онлайн боя в "Бойцовском саду"Бокс
Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости, Кличко поддержал крымчанина
Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости, Кличко поддержал крымчанинаБокс
Сын легендарного Кости Цзю уничтожил экс-чемпиона мира, побеждавшего Пакьяо
Сын легендарного Кости Цзю уничтожил экс-чемпиона мира, побеждавшего ПакьяоБокс
Поветкин – Уайт: где смотреть первый большой бой супертяжей после карантина
Поветкин – Уайт: где смотреть первый большой бой супертяжей после карантинаБокс
Лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с Головкиным
Лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с ГоловкинымБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять