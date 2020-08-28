"Ну, что, дорогие фанаты бокса": Ломаченко представил фильм о себе и своем отце

Пока что чемпион мира по боксу в легком весе (до 61,2 кг) по версиям трех организаций Василий Ломаченко никак не может выйти в ринг из-за пандемии коронавируса и продолжает тренироваться. Правда, недавно Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой года: опытный украинец и молодой американец встретятся в США 17 октября.

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Тем временем, на прошлой неделе объявили дату премьеры фильма об отце Ломаченко. Создатели "продукта" не стали затягивать и уже завтра, 29 августа, выпускают картину на экраны. Сегодня 32-летний боксер пригласил всех к просмотру, сообщив прямо из ринга в своем отеле в Затоке:

"Ну, что, дорогие фанаты бокса. У нас с вами появилась возможность увидеть долгожданный фильм "Папаченко".

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Фильм "Папаченко" стал лауреатом Миланского фестиваля спортивных фильмов в 2019 году. А в середине августа назвали гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в Лас-Вегасе. Украинец получит 3,25 миллиона долларов, соперник – полтора. Смотрите, как Василий получил награду лучшего боксера 2019 года по версии WBO:

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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