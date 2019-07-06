Нурмагомедов и Пуарье провели дуэль взглядов: шансы россиянина выиграть первый бой после отстранения равны 76 процентам

7 сентября Хабиб Нурмагомедов впервые после победы над Конором Макгрегором выйдет на ринг

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Пуарье состоится 78 сентября в ОАЭ. Фото: Getty Images

В Лас-Вегасе состоялась дуэль взглядов российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Пуарье. Бой между соперниками состоится 7 сентября на турните UFC 242 в Абу-Даби. Для российского чемпиона это будет вторая защита пояса. Этот бой также станет для Нурмагомедова первым после отбытия девятимесячной дисквалификации, наложенной Атлетической комиссией штата Невада по итогам беспорядков, происшедшие 6 октября 2018 года после победного поединка в США с Конором Макгрегором за чемпионский пояс UFC.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах. Его ровесник Пуарье выиграл 25 поединков, потерпел пять поражений, один его бой признан несостоявшимся.

Прогноз букмекеров. Аналитики считают Нурмагомедова фаворитом поединка. Так, коэффициент на победу российского бойца составляет 1.28, тогда как ставку на победу Пуарье можно сделать с коэффициентом 4.10. Таким образом, вероятность победы Хабиба Нурмагомедова в поединке 7 сентября оценивается в 76 процентов.

Пуарье: в бою с Нурмагомедовым шокирую мир

"У меня очередной большой бой, очередной большой тест. Я постараюсь вернуть титул в США. Чтобы побить его, необходимы давление, уверенность, годы усердного труда. У меня все это есть. Я сделаю нечто особенное 7 сентября в Абу-Даби, я шокирую мир", – заявил Пуарье на пресс-конференции..

Нурмагомедов: Пуарье – не мой уровень

"Я не недооцениваю этого соперника, понимаю, что бой будет непростым. Но я не считаю, что он (Пуарье) соответствует моему уровню", – сказал Нурмагомедов.

"Эмираты – самое безопасное место в мире, я это знаю. Люди говорят о том, что Абу-Даби – моя территория, потому что там проживает много мусульман. Я так не думаю. В Абу-Даби есть много фанатов Пуарье. Но все это не имеет значения", – подчеркнул он.

Напомним, что в прошлом году Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора. В четвертом раунде Нурмагомедову удалось провести удушающий прием на шею. Конор постучал по руке, сигнализируя о сдаче.

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