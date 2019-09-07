Нурмагомедов – Порье: на кого ставят букмекеры

Нурмагомедов - Порье / Фото: Instagram

В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби (ОАЭ) начнется турнир UFC 242, главным событием которого станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Мы проведем онлайн поединка Нурмагомедов – Порье на нашем сайте.

Букмекеры прогнозируют победу Хабиба с коэффициентом 1,22. При этом почти нет разницы в коэффициентах, или эта победа будет досрочной (1,90) или нет (1,84). Относительно победы по раундам, то больше шансов в первом (7,00). Каждый следующий раунд увеличивает коэффициент на 0,5 – от 7,50 на победу во втором раунде до 9,00 на победу в четвертом раунде.

Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

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Победа Порье оценена аж в 5,38. Шанс американца завоевать титул досрочно имеет коэффициент 6,25. На то, что он не сможет победить досрочно – 1,10.

Победа Порье в первом раунде получила коэффициент 12,0. Шансы на досрочное окончание боя в свою пользу с каждым раундом все меньше – 15,0 во втором, 19,0 в третьем, 26, в четвертом и 36,0 в пятом.

Видео с открытой тренировки Порье:

Тренировка Дастина Порье

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