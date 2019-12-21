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Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC: Саид проиграл по очкам

21 декабря, 11:54

Однофамилец чемпиона UFC Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу

Саид Нурмагомедов проиграл по очкам

Саид Нурмагомедов проиграл по очкам / Фото: Twitter

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане. Барселос победил единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

27-летний Саид Нурмагомедов является однофамильцем чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выступает в легчайшей весовой категории и сегодня проводил свой третий бой в UFC. Ранее Саид победил раздельным решением судей Джастина Скоггинса и нокаутировал Рикардо Рамоса.

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Забавный инцидент в поединке произошел в концовке второго раунда, когда Раони Барселос зацепился за спину Саида Нурмагомедова и висел там, как рюкзак:

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Оглашение победителя – рефери поднял руку Раони Барселос, однофамилец Нурмагомедова впервые проиграл в UFC:

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Источник: Сегодня|Спорт

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