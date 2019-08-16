Нурмагомедов призвал посадить Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с участием Конора Макгрегора, который ударил одного из посетителей бара в Ирландии. Поводом для конфликта стал спор о виски.

"Это действительно очень плохо. Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?", – рассказал Нурмагомедов.

Напомним, что в Лас-Вегасе состоялась дуэль взглядов российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Пуарье. Бой между соперниками состоится 7 сентября на турните UFC 242 в Абу-Даби.

Также добавим, что в прошлом году Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора. В четвертом раунде Нурмагомедову удалось провести удушающий прием на шею. Конор постучал по руке, сигнализируя о сдаче.

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