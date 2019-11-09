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Нурмагомедов сообщил о желании провести мегафайт с Фергюсоном, но только с одним условием

9 ноября, 11:20

Российский боец готов драться, но ждет извинений

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

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Чемпион смешанных единоборств (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ходе переговоров поединка против Тони Фергюсона.

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"Мне предложили бой на март с Фергюсоном в Вегасе. Но там я буду драться, если они вернут мне почти миллион долларов, на который оштрафовали. И принесут свои извинения. А так, в апреле, вроде, планируется турнир UFC в Нью-Йорке. Возможно, там подеремся с Фергюсоном", – заявил боец.

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"95 процентов – следующий бой против Фергюсона. В Москве? Я бы хотел, но тут нет арены, где бы этот бой мог пройти. Возможно, на "Газпром-Арене". Но, с наибольшей вероятностью, это будет США. Нью-Йорк или Вегас", – отметил Хабиб.

Также мы писали, что что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: sport24.ru

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