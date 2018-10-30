Нурмагомедов стал вторым по популярности человеком в российском Instagram

Боец смешанного стиля уступает только певице и телеведущей Ольге Бузовой, но в ближайшие дни может обойти и ее

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вышел на второе место среди россиян по количеству подписчиков в Instagram. Аккаунт бойца теперь насчитывает почти 13 миллионов подписчиков, что подняло его на вторую строчку самых популярных людей России в этой социальной сети.

После победы над ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229 Нурмагомедов набрал почти четыре миллиона подписчиков. Интересно, что быстрый рост его аудитории продолжается до сих пор. Сегодня боец смешанного стиля обошел известного российского исполнителя Тимати (12,97 миллионов). Первое место по-прежнему занимает певица и телеведущая Ольга Бузова: в ее активе 13,98 миллионов подписчиков, но с таким ростом Нурмагомедов вполне может выйти на лидирующую позицию в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что Нурмагомедову вернули половину гонорара за победу над Макгрегором. При этом дисквалификация бойцов продлена до завершения расследования.

Интересно, что накануне самым популярным человеком в Instagram в мире стал португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду, набравший более 144 миллионов подписчиков.