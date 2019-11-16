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Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке

16 ноября, 13:56

Боец не против провести выставочный поединок

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что хотел бы провести поединок на Африканском континенте. Кстати, на нашем сайте можно будет смотреть онлайн UFC Fight Night 164, который пройдет в Бразилии 16 ноября.

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"Было бы большой честью выступить в Африке", — написал Нурмагомедов в Instagram, прикрепив видео боксерского поединка между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который прошел в 1974 году в Конго.

Россиянин не впервые говорит о проведении поединка на данном континенте. В частности, эту тему Нурмагомедов поднимал во время пресс-конференции перед боем с Дастином Порье.

Напомним, 7 сентября Хабиб в бою против американца Дастина Порье защитил чемпионский титул. Россиянин одержал досрочную победу на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Также мы писали, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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