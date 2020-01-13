"Нужно зачистить Австралию, а потом – мир": сын легендарного Кости Цзю озвучил смелые планы

Тим Цзю сначала хочет поединок с экс-чемпионом мира Джеффом Хорном

Тим Цзю / Фото: Instagram

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Перспективный австралийский боксер первого среднего веса, сын легендарного бойца Кости Цзю – Тим (15-0, 11 KO), готов встретиться в ринге со своим соотечественником, экс-чемпионом мира Джеффом Хорном (20-2-1, 13 КО) практически на любых условиях. Ранее мы писали, что сын Кости Цзю забил очередного соперника.

"Я не переживаю из-за распределения гонорара, – говорит обладатель титула WBO Global. – Пусть будет так, как хочет Хорн. Я беспокоюсь только о том, чтобы победить лучшего австралийского боксера. Благодаря этому я смогу выйти на мировую арену. Я пришел в этот спорт, чтобы стать лучшим, а не ради денег. Если ты становишься лучшим, то это открывает много возможностей. Хорн – первый номер в Австралии. Я должен зачистить Австралию перед тем, как покорять мир. Мне необходимо победить Хорна, чтобы получить более крупные и важные поединки. Это единственная причина, по которой я хочу устроить этот бой".

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Ранее появились слухи, что команда Хорна настаивает на распределении гонорара за возможный бой в пропорции 60/40 процентов в пользу своего бойца.

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