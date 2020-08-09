Нью-Йорк без смертей и первый тест на COVID-19: как Деревянченко готовится к третьему чемпионскому бою

26 сентября известный украинский боксер Сергей Деревянченко получит третий шанс стать чемпионом мирав среднем весе – в США он встретится в ринге с обладателем пояса по версии WBC американцем Джермаллом Чарло.

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"Бой с Чарло пройдет без зрителей, и я работаю над этим, настраиваюсь психологически. В моей карьере уже был поединок без зрителей еще во время выступления в WSB. Мы приехали в Германию и боксировали с немцами при пустых трибунах. Вообще я отношусь к ситуации с коронавирусом очень серьезно. Ограничил посещение мест, где может быть скопление людей, а если с семьей куда-то и выходим, то обязательно надеваем маски. Тест на COVID-19 я еще не сдавал, но за три-четыре недели до боя нас начнут постоянно проверять на коронавирус. И каждую неделю будут проверять мою команду. За две недели до боя мы приезжаем в то место, где будем боксировать, и там боксера и его команду также регулярно проверяют", – рассказал нам Сергей.

Сергей Деревянченко / Фото: facebook/Sergiy Derevyanchenko

США является лидером по количеству зараженных коронавирусом. Деревянченко с семьей живет в Нью-Йорке, и мы поинтересовались у него, какая сейчас обстановка в городе и его окружении.

"Сейчас все уже утихло и стало более спокойно, потому что раньше Нью-Йорк был лидером в стране и по количеству заболевших, и по смертности. Но вот были дни, когда в городе не было ни случаев заражения, ни умерших", – отметил боксер.

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Ранее мы сообщали, что украинец Деревянченко высказался о переговорах с командой лучшего боксера современности.

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