Объединительный бой в супертяжелом весе: Уайлдер готов драться с Руисом

Последним боксером, который собирал все пояса в супертяжах, был Леннокс Льюис

Деонтей Уайлдер. Фото: AFP

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер выразил готовность провести объединительный поединок с чемпионом по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руисом.

"Если мне предложат встречу с Руисом вместо Фьюри, то скорее всего я соглашусь. Почему нет? Фьюри уже не хочет боксировать со мной. Я отправлял его в нокдауны и если бы не рефери, все было бы кончено уже тогда. Тайсон уже не хочет драться со мной, но у него нет выбора.

Но если я справлюсь с Ортисом и у меня появится вариант объединительного боя с Руисом, то почему бы и нет? Ничего не сможет помешать этому. Это будет следующий большой бой", – заявил Уайлдер.

Победитель боя Уайлдер – Руис станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Последним боксером, который собирал все пояса в этом дивизионе, был Леннокс Льюис.

Как сообщалось ранее, Майк Тайсон рассказал "палачу" Кличко, как взять реванш у Руиса. Скандальный американец советует Энтони Джошуа отправиться в горы, чтобы побороть своих демонов.

Также мы писали, что дерзкого американца, папа которого жаждет "убийства" Ломаченко, усадили на пятую точку. 21-летнего Теофимо Лопеса, добивающегося боя с украинским Хайтеком, отправили в нокдаун во время спарринга.

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