Обидчик Кличко за 15 млн выбил "бомжа" с ринга: видео рестлинг-нокаута в исполнении Тайсона Фьюри

Цыганский король дебютировал в рестлинге с победы над американским бородачом Броном Строумэном. На очереди - ММА

Тайсон Фьюри vs Брон Строумэн / Фото: Twitter

В четверг, 31 октября, в Саудовской Аравии состоялся исторический для рестлинга бой. В нем принял участие непобедимый боксер-супертяж из Великобритании Тайсон Фьюри, в свое время лишивший чемпионских поясов Владимира Кличко. Соперником Цыганского короля был американец Брон Строумэн, которого перед боем Фьюри обозвал "бомжом".

Постановочный поединок, за который Тайсон Фьюри получил от шейхов 15 млн долларов, оказался немного затянутым. Что и не удивительно – нужно же было отработать солидный гонорар. В итоге бой завершился победой Фьюри – он нанес удар в челюсть Строумэну, после которого американcкий гигант-бородач вылетел с ринга и не смог вернуться на счет 10.

Видео нокаута

Рефери вскинул в воздух руку Тайсона!

Реклама

Таким образом Тайсон Фьюри отомстил американскому "бомжу" за нокдаун,имевший место перед этим поединком. Напомним, когда британец отрабатывал свои рестлерские навыки в тренировочном зале, туда ворвался Брон Строумэн и завалил Цыганского короля на канвас.

Смотрите другие фрагменты "мести" Фьюри Строумэну

Стоит сказать, что уже по окончании боя, состоявшегося в Саудовской Аравии, побежденный Брон Строумэн применил к Тайсону Фьюри болевой прием под названием пауерслэм, крикнув британцу: "Я тебе говорил, это мой ринг". Так что, не исключено, у этой истории будет продолжение в виде матча-реванша.

Хотя, как мы писали ранее, Цыганскому Королю мало реслинга, он хочет захватить мир ММА. "Я покорю все виды боевых искусств. Каким бы видом спорта вы ни занимались, бойтесь, ведь Цыганский король близко!" – пригрозил Тайсон Фьюри.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсон Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама