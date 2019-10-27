Обидчик Постола выиграл Всемирную боксерскую суперсерию

Джош Тейлор / Фото: Twitter

В Лондоне завершился вечер бокса, главным событием которого стал финал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе между американцем Реджисом Прогрейсом и шотландцем Джошем Тейлором. На кону поединка были титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBC Diamond.

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В 12-раундовом поединке представитель Великобритании Джош Тейлор выиграл у американца Реджиса Прогрейса по очкам. К концу боя у него образовалась гематома на глазу, которая не помешала одержать победу.

Решение судей в пользу Тейлора не стало единогласным, однако никто из них не отдал победу Прогрейсу: 117:112, 115:113, 114:114.

Напомним, ранее Джош Тейлор стал обидчиком украинского боксера Виктора Постола, которого победил летом 2018 года единогласным решением судей.

Отметим, что в последнее время все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американский боксер, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

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