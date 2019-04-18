Обидчику Кличко запретили драться с Миллером, но бой 1 июня все-таки состоится

Энтони Джошуа ищут нового соперника на первый день лета. 10 из 16 возможных вариантов недоступны

Джошуа - Миллер. Фото: Getty Images

Запланированный поединок на 1 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden между Джарреллом Миллером и обидчиком Владимира Кличко – Энтони Джошуа не состоится. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отказала в лицензии американцу Миллеру после проваленного допинг-теста.

"NYSAC не приняла запрос Джаррелла о выдаче ему боксерской лицензии. Причина – использование запрещенных препаратов, Джаррелл нарушил антидопинговые правила. На данный момент мы все сказали", – написано в сообщении организации. Промоутер британца Эдди Хирн тем временем заявил, что он даже не думал о переносе или отмене, ведь уже продано приличное количество билетов.

"Шоу продолжается. У нас в голове не было и мысли, чтобы переносить или отменить поединок. Уже ведь продано более 17000 билетов. Из Британии прилетит не менее 10000 фанатов, о какой отмене может идти речь? Это даже не обсуждается. Нам просто необходимо найти качественного соперника. Да и люди приобретали билеты не из-за Миллера, а из-за Джошуа. Это шоу Энтони, а не Джаррелла", – рассказал британец Эдди Хирн.

Хирн также подметил, что он уже за последние сутки связывался с 16 супертяжеловесами, однако 10 из них недоступны. "Мы продолжаем поиск", – сказал промоутер.

Как сообщали ранее "Сегодня", сразу три боксера готовы заменить Миллера в бою с Джошуа. Первым о готовности выйти на ринг сообщил американский боксер Майкл Хантер (16-1, 11 КО). Вскоре аналогичное сообщение в Twitter оставил 33-летний британец Джо Джойс (8-0, 8 КО). Еще одним претендентом стал новозеландец, экс-чемпион мира по версии WBO, Джозеф Паркер (25-2, 19 КО).

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