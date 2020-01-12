Обидчику толстяка Руиса нравится драка с Усиком: Паркер назвал свое условие

Супертяж из Новой Зеландии готов выйти в ринг против украинца, если их поединок будет титульным

Паркер vs Усик / Фото: Twitter

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Бывший обладатель титула WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер заявил о желании провести бой с украинцем Александром Усиком, которого накануне включили в ТОП-100 боксеров за всю историю.

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Смотрите, как Джозеф Паркер побеждал в ринге Энди Руиса

"Мне нравится вариант боя с Усиком. У него потрясающий стиль, и мне очень хочется встретиться с ним в ринге. Но это только в том случае, если бой будет титульным. А пока что нужно набраться терпения и посмотреть, оставит ли Энтони Джошуа пояс по линии WBO вакантным", – заявил 28-летний Джозеф Паркер, за спиной у которого 26 побед, включая выигрыш у знаменитого толстяка Энди Руиса, а также 2 поражения – от Диллиана Уайта и Энтони Джошуа

Александр Усик / Фото: Instagram

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

"Встречу Усика с Уизерспуном нельзя назвать лучшей в карьере украинца. Но это было для него хорошим началом в супертяжелом весе. Усик добился главного – победы. Дальше он будет только прогрессировать", – заявил Паркер BoxingScene

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Напомним, накануне Усик провел искрометную тренировку со своим сыном. Наследника украинского супертяжа уже называют будущим царем мирового бокса.

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