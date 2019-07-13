Обстрел почек – и в висок! Амир Хан в Джидде избил "Ребенка", завладев поясом WBC

Угол австралийского боксера выбросил полотенце, чтобы остановить "уничтожение" в ринге Билли Диба

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой экс-чемпиона в полусреднем весе Амира Хана против австралийца Билли Диба по прозвищу "Ребенок". На кону поединка стоял вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC. Хан одержал досрочную победу над Дибом, завершив поединок техническим нокаутом в 4-м раунде.

В ходе встречи австралиец несколько раз побывал на канвасе – во втором раунде Билли пропустил левый хук от Амира и сразу же упал на настил ринга. А уже в 4-м раунде Хан опять отправил соперника в нокдаун серией ударов по почкам и левым боковым в висок, после чего угол австралийца выбросил полотенце.

Правда, болельщики в соцсетях не в восторге от победы Хана: "Какое моральное право праздновать у него? Он выбрал в соперники пенсионера, выступавшего несколькими категориями ниже. Стыдно!".

Как бы то ни было, британец Амир Хан "закрыл" поражение от Теренса Кроуфорда и завоевал титул WBC International. Напомним, апрельский поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда и британца Амира Хана, состоявшийся в Нью-Йорке, завершился подлой победой фаворита этого боя – Кроуфорда. В его успехе почти ничто не сомневался, прочил выигрыш американцу и Василий Ломаченко. Однако победа была добыта не самым достойным образом – при помощи запрещенного приема.

Как сообщалось ранее, британец Кэмпбелл рассекретил свои козыри в предстоящей схватке с Ломаченко. Оппонент украинского Хайтека рассказал, за счет чего собирается отобрать у него чемпионские пояса. "Могу побить Ломаченко тем, что буду в ринге самим собой. Высоким, неудобным, сильным, быстрым и техничным. Я начал подготовку к бою еще до того, как о нем объявили официально. Почему так? А все потому, что я жесть какой зануда", – заявил 31-летний Люк Кэмпбелл.

Смотрите тренировку Кэмпбелла перед боем с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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