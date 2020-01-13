Один из главных боев вечера: Шелестюк назвал имя следующего соперника

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

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Стал известен следующий соперник украинского боксера полусреднего веса Тараса Шелестюка. Как было известно ранее, бронзовый призер Олимпиады 2012 года вернется на ринг 31 января. Сегодня же стало известно, что оппонентом украинца будет боец из Мексики Алехандро Давила. Об этом сообщил сам Шелестюк в Instagram. Ранее мы писали,что знаменитый Келл Брук отказался от боя с Шелестюком.

"Дорогие друзья, рад сообщить что на этих выходных подписал контракт на бой, который состоится 31 января в Луизиане и будет вторым главным поединком на телеканале Showtime в шоу ShowBox. Моим соперником будет боец из Мексики Алехандро Давила. Бой рассчитан на 10 раундов. Всем спасибо за поддержку!", – написал боксер.

Соперник Шелестюка одержал на профессиональном ринге 19 побед, потерпел одно поражение и еще два боя завершились вничью. В рейтинге boxrec.com среди боксеров первого среднего веса мексиканец занимает 113-е место.

На счету Шелестюка 17 побед подряд в профи и ни одного поражения. В марте этого года украинец провел первый бой после полуторагодичной паузы и победил Мартина Анхеля Мартинеса. В рейтинге боксеров полусреднего веса на сайте boxrec.com он идет 103-м в мире.

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