Один из перспективных боксеров Южной Америки погиб в результате нападения со стрельбой

Боксер из Сальвадора Алексис Навидад стал жертвой вооруженного нападения со стрельбой, сообщает elsalvador.com. Трагедия случилась несколько дней назад в столице Сальвадора. Преступная группа открыла огонь посреди улицы, в результате чего Навидад получил ранение и по дороге в больницу скончался. Двое преступников уже задержаны.

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22-летний боксер провел на профессиональном ринге один бой, в котором в 2017 году победил соотечественника Антонио Галеано. Тем не менее, он считался одним из самых талантливых и перспективных боксеров Южной Америки.

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Видео: Twitter

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