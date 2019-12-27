"Один раз живем": главный обидчик Владимира Кличко идет в ММА

Карьера Энтони Джошуа может развернуться на 360 градусов - он готов к смешанным единоборствам

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Не Тайсоном Фьюри единым. Свои силы в клетке для смешанных единоборств намерен испытать и обидчик Владимира Кличко – обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Кстати, накануне в лагере британца заявили, что уже не хотят третьего боя Джошуа с Руисом.

/ Фото: Reuters

"Наверное, людям легко указывать на то, как стоит жить другим. Но я же думаю, что не нужно устанавливать в своей жизни какие-либо границы. Если у кого-то появится возможность, мне кажется, что он должен испытать себя и узнать, на что он способен, – заявил Энтони Джошуа в комментарии Boxing Scene. – Я планирую выступить в ММА. Также хотелось бы попробовать свои силы в кино и принять участие в съемках – живем ведь один раз. Хочу попробовать все, что мне предлагают"

Смотрите видео реванша Джошуа – Руис

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Напомним, Энтони Джошуа планирует вернутся на ринг в апреле 2020 года, а главным претендентом на бой с ним считается обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев.

Впрочем, не исключено, что отстаивать свои пояса уже в ближайшем поединке Энтони будет против украинца. Как мы писали ранее, в бою с Джошуа букмекеры дают Усику больше шансов, чем Руису, которого британец недавно перебоксировал в Саудовской Аравии.

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