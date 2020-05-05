"Однажды вы можете войти не в ту дверь": Усик с грозным видом нокаутировал диванного эксперта

Украинский боксер Александр Усик записал шуточное видео, на котором нокаутировал "диванного эксперта". На видео тренер Усика Сергей Лапин, которого призвали выгнать из Украины за сепаратизм, появляется в кадре в образе того самого диванного эксперта. Он критикует бой с участием Усика, а затем выходит из комнаты и попадает прямиком на ринг к боксеру, где его ждет нокаут.

Видео начинается с призыва к недоброжелателям: "Прежде, чем что-то сказать, подумайте. Однажды вы можете войти не в ту дверь".

Похожий посыл озвучил в конце ролика и сам боксер: "Выход есть всегда. Но следите, какие двери открываете, куда заходите".

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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Ранее мы писали о новом скандале с Усиком: урок с боксером показали вместо выпуска об агрессии России. Спортсмен стал гостем "Всеукраинской школы онлайн". Тема урока с Усиком – научно-технологическая революция.

Также мы писали, что бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко не согласен с высказываниями украинского боксера: "Глупо, когда он говорит кушать чеснок, целовать иконки и все будет нормально".

Смотрите видео тренировки Александра Усика:

Усик тренировка с гирей Видео: Instagram

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