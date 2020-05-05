Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Однажды вы можете войти не в ту дверь": Усик с грозным видом нокаутировал диванного эксперта

5 мая, 13:03

Александр Трикиша

Украинский боксер снялся в юмористическом ролике

Украинский боксер Александр Усик записал шуточное видео, на котором нокаутировал "диванного эксперта". На видео тренер Усика Сергей Лапин, которого призвали выгнать из Украины за сепаратизм, появляется в кадре в образе того самого диванного эксперта. Он критикует бой с участием Усика, а затем выходит из комнаты и попадает прямиком на ринг к боксеру, где его ждет нокаут.

Видео начинается с призыва к недоброжелателям: "Прежде, чем что-то сказать, подумайте. Однажды вы можете войти не в ту дверь".

Похожий посыл озвучил в конце ролика и сам боксер: "Выход есть всегда. Но следите, какие двери открываете, куда заходите".

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

Реклама

Ранее мы писали о новом скандале с Усиком: урок с боксером показали вместо выпуска об агрессии России. Спортсмен стал гостем "Всеукраинской школы онлайн". Тема урока с Усиком – научно-технологическая революция.

Также мы писали, что бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко не согласен с высказываниями украинского боксера: "Глупо, когда он говорит кушать чеснок, целовать иконки и все будет нормально".

Смотрите видео тренировки Александра Усика:

Усик тренировка с гирей Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксер нокаут Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Непобежденный боксер на лужайке дома своего брата нокаутирует прищепки
Непобежденный боксер на лужайке дома своего брата нокаутирует прищепкиБокс
У жены украинского боксера во время исполнения
У жены украинского боксера во время исполнения "Макарены" неожиданно вспорхнула юбкаБокс
Украинский боксер требует изгнать из страны
Украинский боксер требует изгнать из страны "тренера-сепаратиста" УсикаБокс
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и "корабль" Ломаченко : откровения звезд спорта – на карантинеДругие
Новый скандал с Усиком: урок с боксером показали вместо выпуска об агрессии России
Новый скандал с Усиком: урок с боксером показали вместо выпуска об агрессии РоссииБокс
Кризис в жизни Александра Усика: боксер рассказал о том, как расстался со своей женой
Кризис в жизни Александра Усика: боксер рассказал о том, как расстался со своей женойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...