Одним ударом: как Федор Емельяненко отправил "Ярость" в нокаут

В Японии состоялся поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном в рамках турнира смешанных единоборств Bellator 237. Несмотря на то, что Джексон по прозвищу "Ярость" обещал наказать "Последнего Императора", для чего набрал лишних 11 кг, бой не продлился и одного раунда.

Федор начал поединок активнее и уже к середине раунда нанес Джексону, казалось, не слишком сильный удар. Но его соперник оказался на канвасе и рукой показал, что сдается. Емельяненко обещал провести еще два поединка, после чего окончательно завершит карьеру.

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43-летний Федор Емельяненко – ветеран смешанных единоборств, он профессионально дерется в MMA уже почти 20 лет. На его счету 45 поединков: 39 побед и 6 поражений, прозвище бойца – "Последний Император", рост – 183 сантиметра.

41-летний Куинтон Джексон в MMA тоже далеко не новичок – он дерется еще дольше, с 1999 года. За это время американец провел 52 поединка: 38 побед и 14 поражений, был чемпионом UFC, его прозвище – "Ярость", рост – 185 сантиметров.

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Пейдж Ванзант Видео: Instagram

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