Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

WBO отменила все поединки до июня - под карантин попал и поединок украинского чемпиона

Бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии IBF американцем Теофимо Лопесом не состоится 30 мая. Из-за пандемии коронавируса все бои под эгидой Всемирной боксерской организации (WBO) были отменены до июня 2020 года. Интересно, что ранее Лопес обвинил Ломаченко в том, что бой может не состояться.

"Учитывая сложившуюся ситуацию в мире из-за распространения COVID-19, WBO перенесла все боксерские соревнования, которые должны были состояться до июня 2020 года", – говорится в заявлении организации.

Ранее мы писали, что Ломаченко вернулся в Украину из-за неопределенности, связанной с судьбой его поединка против Лопеса.

В активе 32-летнего Ломаченко 15 поединков, в которых он потерпел лишь одно поражение, а 10 из 14 поединков завершились нокаутом. Что касается Лопеса, то 22-летний американец одержал победы во всех своих 15 боях (12 нокаутом).

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Ранее мы рассказывали, что лучший украинский теннисист отписался от Усика и Ломаченко в соцсетях и не смотрит их бои. Сергей Стаховский занимает активную гражданскую позицию и не стесняется ее презентовать.

Смотрите, как Ломаченко чествовали до эпидемии коронавируса:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама