Официально: с Усиком обязали драться победителя боя Руис – Джошуа

Украинского боксера назначили обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе

Александр Усик. Фото: K2 Promotions

Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, в связи с которым экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе, сообщает BoxingScene. Это значит, что в скором времени Усик может выйти на бой за этот титул. Сейчас чемпионом WBO в супертяжелом весе является мексиканец Энди Руис (33-1, 22 КО).

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Руис заполучил титулы WBO, WBA, IBO и IBF 1 июня, победив Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) техническим нокаутом. Победитель реванша между Руисом и Джошуа, который пройдет в конце 2019 года, и должен стать следующим соперником Усика. Руис и Джошуа встретятся в промежутке между 16 ноября и 14 декабря

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Отметим, что решение WBO не всеми воспринялось положительно, поскольку боксером с самым высоким рейтингом является Диллиан Уайт и именно его сторонники требовали отложить решение до 22 июля, когда он проведет свой бой с Оскаром Ривасом. Однако, в организации решили, что статус Усика как супер чемпиона в тяжелом весе дает ему право "переступить" через Уайта.

Напомним, накануне Виталий Кличко рассказал, когда мы увидим бой Усика на НСК "Олимпийский". "В этом году, к сожалению, такой поединок не состоится. Планируем на следующий", – заявил мэр Киева.

Как известно, свой дебютный бой в супертяжах Усик собирался провести 25 мая против Карлоса Такама в американском Оксон-Хилле. Однако его пришлось отменить из-за травмы бицепса у украинца. Как заявил позже промоутер Усика, операция не потребуется, однако Александр вернется в ринг не ранее сентября.

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