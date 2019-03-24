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Официально: Тайсон Фьюри встретится с Томом Шварцом

Сегодня, 09:58

Вместо реванша с Уайлдером экс-чемпион мира выбрал более слабого соперника

Бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью
Бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью. Фото: AFP
Официально: Тайсон Фьюри встретится с Томом Шварцом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/739/6a5/5c97396a5be2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/739/6a5/5c97396a5be2a.jpg Бокс Вместо реванша с Уайлдером экс-чемпион мира выбрал более слабого соперника

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет свой следующий бой 15 июня в Лас-Вегасе. Об этом официально заявила промоутерская компания Top Rank. Соперником Фьюри будет немецкий боксер Том Шварц.

За свою карьеру Фьюри провел 28 боев и 27 выиграл (19 нокаутов). Последний бой британец провел 1 декабря 2018-го против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Поединок закончился вничью.

У Шварца – 24 победы в 24 поединках (16 – нокаутом).

Напомним, что Фьюри должен был провести реванш с Уайлдером, но затем передумал. Он подписал соглашение с телеканалом ESPN и промоутерской компанией Top Rank. Контракт рассчитан на следующие пять боев Фьюри, которые теперь будут транслироваться в США на ESPN. Право показывать поединки Тайсона в Великобритании останется у телеканала BT Sport. Промоутером боксера по-прежнему будет Фрэнк Уоррен, однако теперь его сопромоутером будет Боб Арум, глава Top Rank. В общей сложности за пять боев бывший чемпион заработает чуть более 103 млн долларов.

Первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоялся 1 декабря прошлого года в Лос-Анджелесе и стал одним из самых драматичных поединков последних лет. Британец в большинстве раундах был более убедительным, но в концовке боя Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, благодаря чему вырвал ничью и отстоял титул WBC.

Ранее Алина Шатерникова рассказала, как относится к возвращению Тайсона Фьюри после дисквалификации:

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Тег бокс, боксер, Тайсон Фьюри

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Сегодня|Спорт

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