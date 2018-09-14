Официально: Усик – Беллью 10 ноября в Манчестере

На кону будут стоять четыре чемпионских пояса

Сразу два промоутера Эдди Хирн и Александр Красюк сегодня сделали официальное заявление. Бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика (15-0, 11 КО) и британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) состоится 10 ноября. Место встречи "Манчестер Арена". Контракты на бой подписаны.

На кону будут выставлены все пояса Усика – по версиям WBC, WBA, WBO, IBF.

Бой будет транслироваться на телеканале Sky Sports в Великобритании и DAZN_US в США.

31-летний Александр Усик провел на на профессиональном ринге 15 боев и все выиграл, 11 побед нокаутом. В своем последнем поединке Усик по очкам победил россиянина Мурата Гассиева и завоевал все чемпионские пояса, а также стал победителем Всемирной боксерской суперсерии.

35- летний Тони Беллью на профи-ринге провел 33 боя – 30 побед (20 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Прославился двумя подряд победами техническим нокаутом над экс-чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Дэвидом Хэеем.

Интересно, что Беллью назвал Усика величайшим тяжеловесом со времен Холифилда.