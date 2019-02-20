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Официально: Василий Ломаченко встретится с Энтони Кроллой

Сегодня, 09:48

Чемпионский поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе

Энтони Кролла
Энтони Кролла. Фото: Instagram.com
Официально: Василий Ломаченко встретится с Энтони Кроллой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d07/233/5c6d0723322dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d07/233/5c6d0723322dd.jpg Бокс Чемпионский поединок состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Кроллы, официально сообщил, что его подопечный свой следующий поединок проведет против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко. Встреча состоится 12 апреля на арене "Стэйплс Центр" в Лос-Анджелесе.

31-летний Ломаченко выиграл титул чемпиона WBA в легком весе в мае прошлого года, когда победил Хорхе Линареса, а в декабре в бою с Хосе Педрасой украинец завоевал пояс по версии WBO. Напомним, что WBA назвала лучшим боем 2018 года тот, в котором Ломаченко оказался в нокдауне. Украинец победил Линареса нокаутом в 10-м раунде и стал обладателем титула WBA.

Ломаченко должен был провести объединительный бой с Ричардом Комми, но ганец получил травму руки, что открыло дорогу для Кроллы.

32-летний Энтони Кролла уже был чемпионом в легком весе в 2015 и 2016 годах. Но потерял свой титул в бою с Хорхе Линаресом. Всего на профи-ринге Кролла провел 43 боя – 36 побед (14 нокаутом), 4 поражения и 3 ничьи.

У Ломаченко 13 боев – 12 побед (9 нокаутом) и 1 поражение.

Ранее украинский промоутер Александр Красюк поделился своим мнением о Ломаченко: 

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Тег бокс, боксеры, Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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Источник:

boxing-mma.com

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