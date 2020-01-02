Ограбление или месть за смерть беременной девушки: боксера ранили ножом на Новый год

В 2010 году боксер был виновником смертельного ДТП

/ Фото: AFP

Бывшего чемпиона мира в первом полусреднем весе аргентинца Хорхе Барриоса доставили в госпиталь с травмами – спортсмен подвергся нападению во время празднования Нового года. У Барриоса травмированы грудная клетка, правая рука и спина. Экс-чемпион лишился телефона и бумажника.

По данным СМИ, когда бывший чемпион праздновал Новый год, к нему подошел неизвестный, обнял и нанес несколько ударов ножом. После этого отобрал бумажник и телефон и скрылся с места происшествия.

Читайте также: Пьяный британский боксер избил свою девушку до неузнаваемости

В нападении обвиняется уроженец родного города Хорхе Энрике Икаро. Правда, сестра Барриоса утверждает, что боксер хулигана не знает.

Реклама

Рассматривается также и версия мести. Якобы нападающий сказал Барриосу: "Это тебе за людей, которых ты убил". Возможно, речь идет об инциденте в январе 2010 года – Барриос был причастен к ДТП, которое унесло жизнь 20-летней беременной женщины. Боксер не обратил внимание на красный свет, а после того, как сбил женщину, скрылся с места преступления.

Спустя несколько часов боец обратился к полиции. Он подозревался в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, но доказать это не представлялось возможным. В апреле 2012 года был признан виновным, а спустя 2,5 года попал за решётку – провёл в тюрьме 3,5 года.

В тренде Чемпионы и рекордсмены: выбираем лучшего спортсмена Украины в 2019 году

В 2018 году Барриос возобновил карьеру с тех пор одержал три кряду победы. Всего на счету аргентинца 54 победы в профи, четыре поражения и одна ничья.

Ранее мы писали, что Олимпийская чемпионка по дзюдо выиграла миллион долларов за один бой в MMA. Кайла Харрисон по очкам победила Лариссу Пачеко и в придачу к чемпионскому поясу получила чек на миллион.

Василия Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBO:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама