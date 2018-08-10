Охранники ночного клуба зарезали чемпиона по ММА

Сегодня, 13:55

Чемпион Узбекистана по ММА пытался пронести в ночной клуб нож, но в итоге был зарезан охранниками

Джамшид Кенжаев. Одно из последних фото спортсмена в Instagram
Джамшид Кенжаев. Одно из последних фото спортсмена в Instagram

Чемпион Узбекистана по ММА 25-летний Джамшид Кенжаев был убит в ночном клубе в Ташкенте. Молодой человек пришел в клуб "Аурум 898" в Юнусабадском районе Ташкента в ночь с 8 на 9 августа и попытался пронести в здание нож, но на пути у него встали охранники. Произошел конфликт, в результате которого спортсмен получил смертельные ножевые ранения и скончался в больнице. Охранники также попали в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Джамшид Кенжаев – бывший борец вольного стиля. Он принимал участие в Азиатских играх.

В настоящее время Отделом по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкента проводятся необходимые следственные действия.

Ранее мы писали, что в России боец ММА зарезал футболиста. Армянский боец смешанного стиля убил в Екатеринбурге футболиста из Азербайджана.

А в прошлом году в Москве зарезали чемпиона мира по спортивной ходьбе, заступившегося за девушку. Полиция задержала подозреваемого, им оказался чеченец.

Во время чемпионата мира 2018 года на базе сборной России по футболу произошло убийство, замешан украинец.В подсобном помещении ресторана официант зарезал повара.
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Источник:

boxing-mma.com

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