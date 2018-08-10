Охранники ночного клуба зарезали чемпиона по ММА

Чемпион Узбекистана по ММА пытался пронести в ночной клуб нож, но в итоге был зарезан охранниками

Чемпион Узбекистана по ММА 25-летний Джамшид Кенжаев был убит в ночном клубе в Ташкенте. Молодой человек пришел в клуб "Аурум 898" в Юнусабадском районе Ташкента в ночь с 8 на 9 августа и попытался пронести в здание нож, но на пути у него встали охранники. Произошел конфликт, в результате которого спортсмен получил смертельные ножевые ранения и скончался в больнице. Охранники также попали в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Джамшид Кенжаев – бывший борец вольного стиля. Он принимал участие в Азиатских играх.

В настоящее время Отделом по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкента проводятся необходимые следственные действия.

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