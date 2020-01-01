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Олимпийская чемпионка по дзюдо выиграла миллион долларов за один бой в MMA

1 января, 18:47

Кайла Харрисон по очкам победила Лариссу Пачеко и в придачу к чемпионскому поясу получила чек на миллион

Кайла Харрисон

Кайла Харрисон / Фото: Twitter

В новогоднюю ночь в Нью-Йорке в театре знаменитой арены "Мэдисон Сквер Гарден" состоялся финал промоушена Professional Fighters League (PFL). В главном поединке встречались девушки – американка Кайла Харрисон и бразильянка Ларисса Пачеко. Этот чемпионский бой в женском легком дивизионе стал реваншем – ранее в 2019 году Харрисон победила Пачеко по очкам.

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29-летняя Кайла Харрисон – двукратная олимпийская чемпионка (2012 и 2016) и чемпионка мира по дзюдо. Первая и пока единственная представительница США (как среди женщин, так и мужчин), выигравшая олимпийское "золото" в этом виде спорта. В смешанных единоборствах дебютировала в прошлом году.

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Фрагмент боя Харрисон – Пачеко:

В этот раз поединок также продлился все отведенные для него пять раундов, после чего пришлось смотреть записки судей. Единогласным решением победу одержала Кайла Харрисон: 50-43, 50-45, 50-45. На кону, кроме чемпионского пояса PFL, стояли солидные призовые – миллион долларов за победу.

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дзюдо видео боя MMA PFL

Источник: Сегодня|Спорт

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