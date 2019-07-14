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Олимпийский чемпион едва не выбросил за канаты Александра Димитренко

14 июля, 10:07

Тони Йока уже в третьем раунде нокаутировал экс-украинца

Йока нокаутировал Димитренко
Йока нокаутировал Димитренко. Фото: AFP

Во французском городе Антиб состоялся боксерский вечер, где главным стал поединок в супертяжелом весе между начинающим профи-карьеру Тони Йокой и матерым бойцом Александром Димитренко.

27-летний Тони Йока – олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион юношеских Олимпийских игр (2010), призер Европейских игр (2015) и чемпионата мира среди юниоров (2010) в любителях.

37-летний Александр Димитренко родился в Украине, но в 2010 году сменил гражданство, переехав в Германию. Он был чемпионом Европы в по версии EBU (2010-2011), чемпион мира по версии IBF International (2017-2018).

Бой завершился очень быстро. Уже в третьем раунде рефери пришлось остановить поединок, после того как Димитренко едва не вылетел за канаты. Для Александра это уже третье поражение подряд. В апреле он уступил будущему чемпиону мира Энди Руису. Всего же он провел 47 боев – 41 победа и 6 поражений. У Йоки – 6 побед в 6 боях.

Как сообщалось ранее, Майк Тайсон рассказал "палачу" Кличко, как взять реванш у Руиса. Скандальный американец советует Энтони Джошуа отправиться в горы, чтобы побороть своих демонов.

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Тег бокс, Александр Димитренко, Тони Йока

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Источник:

boxing-mma.com

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