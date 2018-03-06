Олимпийский чемпион в боксе дисквалифицирован на год за пропуск допинг-тестов

Тяжеловес Тони Йока минимум год не будет боксировать из-за нарушения антидопинговых правил

Олимпийский чемпион Рио-2016 французский боксер Тони Йока дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

По данным издания L'Equipe, француз был наказан не за употребление допинга, а в связи с пропуском трех допинг-тестов. Также отмечается, что национальное антидопинговое агентство Франции может ужесточить наказание до двух лет.

Йока на Играх в Рио-де-Жанейро завоевал "золото" в весовой категории свыше 91 кг.

Ранее мы писали, что на зимней Олимпиаде-2018 на допинг проверили 54 процента спортсменов: более трех тысяч допинг-тестов было взято во время Игр в Пхенчхане.

Напомним, что корейскую хоккеистку не стали наказывать за обнаруженный в организме допинг. В пользу спортсменки из КНДР Ким Ын Хян сыграли незначительная доза запрещенного вещества, отрицательный результат других проб, а также загрязнение образцов.

Напомним, что во время Олимпиады-2018 главные допинговые скандалы были связаны с Олимпийскими атлетами из России. Сначала бронзовый призер в керлинге Александр Крушельницкий провалил допинг-тест.В итоге спортсмен и его жена Анастасия Брызгалова были лишены медалей в пользу команду из Норвегии. А затем стало известно, что допинг-проба Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин. Сергеева Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее.

