Олимпийский призер считает, что Беллью сможет выдержать удары Усика

Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года британец Дэвид Прайс считает своего соотечественника Тони Беллью самым опасным соперником в карьере абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика. Сам же Беллью назвал Усика величайшим тяжеловесом со времен Холифилда.

"Считаю, для Беллью это крутой бой, если честно. Ему нечего терять. Единственный вариант, когда он "теряет", это если его убедительно победят, вообще изобьют. Но я ставлю "стотыщмильенов", что такого не будет. Хотя Усик невероятный боец, Беллью будет лучшим, кто был у него в профессиональной карьере".

Думаю, в техническом плане Тони получше Гассиева, он контрпанчер, а еще он сейчас на гребне волны. Он выиграл 10 последних боев, и с каждым новым становится все увереннее в своих силах. Наверное, уже чувствует себя непобедимым и фаворитом встречи с Усиком. Если он выдержал удары Дэвида Хэя, то, вероятно, и Усика выдержит. Считаю, основное его беспокойство – это количество ударов, которое будет выбрасывать противник. Интригующий и классный бой", – сказал британец в интервью Sky Sports.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Также сообщалось, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.