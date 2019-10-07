"Он большой бомж": Тайсон Фьюри хочет расквитаться с американским рестлером

Цыганский король не будет терпеть обиды в его сторону

Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал конфликт со звездой WWE Броном Строумэном во время шоу, которое он посетил.Ранее мы рассказывали, что Тайсон Фьюри едва не подрался на рестлинг-шоу.

"Мы посетили WWE: SmackDown, чтобы отпраздновать восьмилетие моего сына. Я всегда был поклонником реслинга, также это любимое шоу сына. Брон Строумэн оскорбил меня на глазах всей моей семьи. Меня пригласили на шоу Monday Night Raw. Я буду там, но если Брон Строумэн не начнет нормально себя вести, я дам волю своим рукам. Он большой бомж", – сказал Фьюри у себя в Twitter.

Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

Алина Шатерникова рассказал о поведении одиозного боксера Тайсона Фьюри:

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