Максим Дадашев / Фото: Getty Images

Он должен был защищать его жизнь: жена погибшего российского боксера назвала виновного в смерти мужа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2 2019-07-29T14:52:00+03:00 Бокс Елизавета Апушкина пригрозила судом атлетической комиссии штата Мэриленд и рефери в ринге

Супруга погибшего российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина пригрозила судом рефери боя ее мужа против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. Напомним, бой между россиянином и пуэрториканцем был остановлен командой Дадашева. После поединка россиянин перенес трепанацию черепа из-за обнаруженного отека мозга и был введен в медикаментозную кому, но спасти боксера врачам не удалось.

Читайте также: "Я не хочу брать этот чек": боксер отказался от гонорара за бой с погибшим россиянином

"Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь. Именно поэтому в ринге есть рефери. Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца. Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12-й раунд. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу. Я буду судиться с атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге", – говорится в сообщении Апушкиной в Instagram.

Ранее в сети появилась информация, что у Дадашева во время боя случился инсульт. Он продолжал боксировать, несмотря на боль и потерю ориентации. Возможно, это и стало причиной большого количества пропущенных ударов.

Добавим, что тело погибшего российского боксера никак не могут вывезти из США. Погибшего Максима Дадашева не доставят в Россию во вторник.

Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама