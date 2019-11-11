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"Он искусственный, как Кличко": Гендлин рассказал, почему Джошуа вряд ли возьмет реванш у Руиса

11 ноября, 14:43

По словам эксперта, качок Джошуа ползает по рингу, а толстяк Руис - летает

Руис летом нокаутировал Джошуа

Руис летом нокаутировал Джошуа / Фото: AFP

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Известный боксерский комментатор Владимир Гендлин поделился мнением о противостоянии американца с мексиканским паспортом Энди Руиса и британца Энтони Джошуа, которых 7 декабря ждет мегареванш в Саудовской Аравии. Напомним, летний бой за титул короля супертяжелого веса завершился сенсационной победой толстяка Руиса, нокаутировавшего Джошуа.

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Владимир Гендлин исключает вероятность того, что в бое-реванше, когда от Энди Руиса будут уже повышенные ожидания, супертолстяк будет драться более осторожно.

"Он мексиканец, а там такая психологическая подоплека, что, мол, я всегда лучше всех. Руис уверился в своих силах, но беречь себя не будет, – говорит Владимир Гендлин. – Если говорить о его стиле, то Руис большой специалист по части суматохи в ринге. Он немного сумбурный боец. Но это как раз внесло изюминку в его первый бой с Джошуа. Руис очень опасный по двум причинам: он храбр и у него большая скорость. Да, у него наверняка лишних килограммов двадцать есть. Но он таскал этот вес с хорошей скоростью. А Джошуа тогда просто ползал"

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Энди Руис

Энди Руис / Фото: AFP

"Руис – боец настоящий. А Джошуа – искусственный, он качок, его выстроили в спортзале, ему поставили технику. Они с Володей Кличко боксеры примерно одного плана", – добавил Владимир Гендлин

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Отвечая на вопрос о том, можно ли подстроиться к такому сопернику, как Руис, Владимир Гендлин отметил: "Для этого надо быть бойцом самому. А если ты такой предсказуемый, как Джошуа, то – сложно. Хотя, безусловно, к реваншу Джошуа будет совершенно по-другому готов. В первую очередь, он постарается не пропускать".

Как мы писали ранее, сопромоутер Усика рассказал, как будут судить реванш Джошуа – Руис. "Все предусмотрено контрактом, – заявил Эдди Хирн. – Независимые судьи, независимый рефери. Все то же самое, что и в первом поединке".

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бокс Владимир Гендлин Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: Владислав Усачев YouTube

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