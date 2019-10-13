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"Он не готов": эксперт ошарашил оценкой дебютного боя Усика в супертяжах

13 октября, 15:49

Усику советуют провести один-два боя. прежде чем выходить на титульный поединок

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Фото: facebook.com/zelenskiy95

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Эксперт ESPN Дэн Рафаэль после победы Александра Усика над Чаззом Уизерспуном заявил, что украинец еще не готов к поединку за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Напомним, что Усик одержал досрочную победу в седьмом раунде и стал обязательным претендентом на бой с победителем пары Энди Руис – Энтони Джоуша. Напомним, что запись боя Усик – Уизерспун есть на нашем сайте.

"Он не готов – пока. В идеале, ему стоило бы провести, как минимум, один-два поединка в этом дивизионе. Но реальность немного иная.

Он уже является обязательным претендентом на пояс WBO. Он получит свой титульный шанс в следующем году. Пока не известно, будет ли это победитель реванша Джошуа – Руис или бой за вакантный пояс WBO. Но понятно, что его команда попытается добиться этого поединка как можно быстрее", – заявил Рафаэль.

Сам же Усик сразу после боя заявил, что готов сразиться с топ-боксерами хэвивейта. "Если мне дадут чемпионский бой, я готов", – признался боксер.

Ранее мы писали, что Усик исполнил гимн Украины после феерической победы. Команда украинского боксера начала празднование победы под гимн страны, да так, что затмили исполнение DZIDZIO перед матчем сборной Украины в Харькове.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Чазз Уизерспун

Источник: xsport.ua

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