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"Он не совсем глухой": скандального боксера Усика обвинили еще и в работе на российские спецслужбы

14 мая, 11:54

Андрей Фоменко

Александр получает отзывы о своих высказываниях на неспортивные темы

Продолжает разворачиваться эпопея вокруг теоретического боя боксера Александра Усика с борцом Богданом Грицаем. Напомним, скандальная ситуация начала разворачиваться после съемок крымчанина в российском пропагандистском фильме. Вчера мы писали, что борец Грицай повторно вызвал на бой Усика.

Теперь в дискуссию на эту тему вступили и другие известные личности. Также Усика вызвал на поединок боец ВСУ. А заместитель председателя Совета резервистов ВСУ Мирослав Гай в эфире 5-го канала прокомментировал съемки боксера в российском фильме и предположил, что Усик завербован спецслужбами России:

"Я не знаком с ним лично и не знаю его как человека. Но однозначно могу сказать, что не уважаю его поступок – съемки в этом абсолютно пропагандистском ролике. Имея определенный опыт в противодействии информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или бессознательно был завербован спецслужбами РФ. Это никакое не обвинение, это не значит, что он какой-то специальный агент. Может, он бессознательно. Но я не думаю, что он совсем глухой человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления"

Также тренер и директор Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Алексей Семенюшко заявил, российская ФСБ является куратором украинских спортсменов.

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Ранее бой Усика вызвался отсудить депутат-борец Беленюк. "Пока все вызывают Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и беспристрастность гарантирую", – написал в Instagram Жан.

Смотрите, как боксер Усик нокаутировал "диванного эксперта"

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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борьба ФСБ бой бокс Александр Усик Богдан Грицай

Источники: sport.ua , Главком

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