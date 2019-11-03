Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

"Он не теряет вес и энергию": Ковалев назвал сильные стороны Альвареса

3 ноября, 00:02

Российский боксер с опаской относится к своему следующему сопернику

Сергей Ковалев

Сергей Ковалев / Фото: AFP

Реклама

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поделился своими сдержанными ожиданиями от боя с Саулем Альваресом, обладающим титулами WBA и WBC в среднем весе. Их поединок состоится утром в воскресенье в Лас-Вегасе. Альварес – Ковалев смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.

"Потому что он моложе, с очень хорошей техникой, и в целом очень талантлив. А прямо сейчас он опасен еще и потому, что не теряет вес. Когда ты не теряешь вес, ты не теряешь энергию. Так что сейчас он очень опасен. Но мы поработали над тем, чтобы все это нейтрализовать. У меня отличная команда и я счастлив", – признался Ковалев.

Напомним, что Альварес специально поднялся в весовую категорию Ковалева в надежде стать четырехкратным чемпионом мира в разных дивизионах. Для боя с россиянином мексиканец набрал семь килограмм. Тем не менее, Ковалев считает, что в ринге будет тяжелее соперника на пять кг.

Ранее мы писали, что Ковалеву пришлось раздеться, чтобы не потерять пояс перед боем с Альваресом. Российский боксер снял с себя полотенце на взвешивании.

Отметим, что год назад Сауль "Канело" Альварес подписал контракт с онлайн-стримингом DAZN сроком на 5 лет, за которые мексиканец должен провести 10 поединков. При этом финансовая награда Альваресу составляет 365 миллионов долларов – это самая большая гарантированная выплата в истории спорта.

Читайте также: Смерть в ринге – ТОП-10 боксеров, погибших от травм во время боя

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Сауль Альварес Сергей Ковалев

Источники: Сегодня|Спорт , vringe.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Великое возвращение: Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекорда
Великое возвращение: Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекордаБокс
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"Бокс
Бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходить
Бывшую порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА, но она не хочет уходитьБокс
Обидчик Кличко за 15 млн выбил
Обидчик Кличко за 15 млн выбил "бомжа" с ринга: видео рестлинг-нокаута в исполнении Тайсона ФьюриБокс
Скандал в войне за
Скандал в войне за "наследство" Усика: грязного "латвийца" не пускают в финал суперсерииБокс
Усик впервые вошел в топ-5 супертяжей: WBC представил обновленный рейтинг
Усик впервые вошел в топ-5 супертяжей: WBC представил обновленный рейтингБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...