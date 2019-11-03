"Он не теряет вес и энергию": Ковалев назвал сильные стороны Альвареса

Сергей Ковалев / Фото: AFP

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Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поделился своими сдержанными ожиданиями от боя с Саулем Альваресом, обладающим титулами WBA и WBC в среднем весе. Их поединок состоится утром в воскресенье в Лас-Вегасе. Альварес – Ковалев смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.

"Потому что он моложе, с очень хорошей техникой, и в целом очень талантлив. А прямо сейчас он опасен еще и потому, что не теряет вес. Когда ты не теряешь вес, ты не теряешь энергию. Так что сейчас он очень опасен. Но мы поработали над тем, чтобы все это нейтрализовать. У меня отличная команда и я счастлив", – признался Ковалев.

Напомним, что Альварес специально поднялся в весовую категорию Ковалева в надежде стать четырехкратным чемпионом мира в разных дивизионах. Для боя с россиянином мексиканец набрал семь килограмм. Тем не менее, Ковалев считает, что в ринге будет тяжелее соперника на пять кг.

Ранее мы писали, что Ковалеву пришлось раздеться, чтобы не потерять пояс перед боем с Альваресом. Российский боксер снял с себя полотенце на взвешивании.

Отметим, что год назад Сауль "Канело" Альварес подписал контракт с онлайн-стримингом DAZN сроком на 5 лет, за которые мексиканец должен провести 10 поединков. При этом финансовая награда Альваресу составляет 365 миллионов долларов – это самая большая гарантированная выплата в истории спорта.

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