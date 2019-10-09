"Он не выиграет со мной и раунда": Усик вызвал на бой Уалдера

Александр Усик / Фото: Instagram

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Украинец Александр Усик продолжает вызывать на бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Ранее мы рассказывали, что Усик нокаутировал рослого "быка" на глазах у бронзового Майкла Джордана.

Смотрите анонс боя Усик – Уизерспун:

"Конечно, хочу боя против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, но сейчас больше всего хочу боксировать с Уайлдером. Потому что у него есть зеленый пояс, а зеленый – мой любимый цвет", – рассказал боксер.

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"Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я – лучший супертяжеловес в мире", – заявил Усик.

Отметим, что сейчас Уайлдер готовится к поединку с кубинцем Луисом Ортисом, который состоится 23 ноября в Лас-Вегасе. На данный момент в активе американца 41 победа и одна ничья.

А вот Александр уже 12 октября готовится дебютирует в хэвивейте в поединке с Чаззом Уизерспуном. Смотрите, как Чазз "вырубает" своих визави, и как "отключают" его.

Смотрите, как Усик куражится перед дебютом в супертяжах

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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