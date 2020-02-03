"Он пьет другую жидкость": тренер Майка Тайсона раскрыл "секретное оружие" Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Реклама

Известный американский тренер Тедди Атлас, в свое время работавший с Майком Тайсоном и Александром Поветкиным, а сейчас помогающий в подготовке Александру Гвоздику, оценил шансы Василия Ломаченко в поединке против Теофимо Лопеса, а также прокомментировал феномен Ломаченко.

"Ломаченко – это машина. Я забыл, как его называют сейчас. Матрица? Я называю его "мехом" – механизмом, – заявил Тедди Атлас. – Я раньше комментировал его бои для ESPN, так что я очень хорошо знаю Василия. Ломаченко – очень умный парень. У него отличная команда. Василий – партнер по команде моего Александра Гвоздика. Он потрясающий внутри и вне ринга"

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Ломаченко – машина. Я думаю, что вместо воды или других жидкостей он пьет в углу простое моторное масло. По части техники он очень хорош. Он – Матрица с углами и Нео, который показывает вам все эти углы из "Матрицы"

Читайте также: Календарь бокса на 2020 год: расписание и результаты больших битв и всех боев украинцев

"Интересная вещь здесь в том, сможет ли "мех" обезвредить бомбу, потому что Лопес – молодой парень, ему 22 года. Теофимо только что выиграл титул, он может ударить и он верит в себя. Молодые парни не знают, что кто-то может быть лучше их. Этим они и опасны. Они просто верят, что могут сделать это. Такие бойцы не знают, как проигрывать. Да, у них есть молодость, вера и сила. Они движимы ими", – подытожил Тедди Атлас

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Напомним, бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса планируют провести в апреле-мае на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Букмекеры уже начали принимать ставки на его исход. Ломаченко дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама