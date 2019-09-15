Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

"Он слаб, как котенок": отец прокомментировал состояние Тайсона Фьюри

15 сентября, 12:48

Британский боксер попал в больницу после поединка с Отто Валлином

В перерывах между раундами Тайсону останавливали кровотечение

В перерывах между раундами Тайсону останавливали кровотечение / Фото: AFP

Реклама

Джон Фьюри, отец экс-чемпиона мира в супетяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал выступление сына в поединке против Отто Валлина. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу одержал Фьюри. Счет судейских записок: 116-112, 117-111, 118-110.

По ходу поединка Тайсон получил серьезное рассечение. Как сообщают британские СМИ, боксеру потребуется пластическая операция.

Вот так Валлин усугубил травму Фьюри:

"Подобное рассечение – это худшее, что я видел в жизни Тайсона. Такая травма может завершить его карьеру, ему определенно нужна операция. Я горжусь его отвагой, но его сила и мощь куда-то ушла сегодня ночью.

Он был слаб, как котенок. Не было достаточного количество ударов, казалось, что он растерял свою форму. Однако его воля к победе была беспрецедентна, хотя он приложил немало усилий для этого", – сказал Джон Фьюри.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой"Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.


 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс боксер Тайсон Фьюри Отто Валлин

Источник: Спорт сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бойня в UFC Нурмагомедов – Порье: когда начало и где смотреть
Бойня в UFC Нурмагомедов – Порье: когда начало и где смотретьБокс
Чемпион сдулся: Энтони Джошуа испугал фанатов внешним видом накануне реванша с Руисом
Чемпион сдулся: Энтони Джошуа испугал фанатов внешним видом накануне реванша с РуисомБокс
Хабиб задушил Порье: онлайн грандиозной драки за титул
Хабиб задушил Порье: онлайн грандиозной драки за титулБокс
Кличко против Руиса: Джошуа признался, кто из них бьет сильнее
Кличко против Руиса: Джошуа признался, кто из них бьет сильнееБокс
"Цыганский Король не в себе": Тайсон Фьюри сделал громкое заявление в адрес УсикаБокс
"Люди стали забывать, что против меня стоят топовые боксеры": Ломаченко рассказал о бое с КэмпбелломБокс

Новости партнеров

Loading...