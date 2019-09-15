"Он слаб, как котенок": отец прокомментировал состояние Тайсона Фьюри

В перерывах между раундами Тайсону останавливали кровотечение / Фото: AFP

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Джон Фьюри, отец экс-чемпиона мира в супетяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал выступление сына в поединке против Отто Валлина. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу одержал Фьюри. Счет судейских записок: 116-112, 117-111, 118-110.

По ходу поединка Тайсон получил серьезное рассечение. Как сообщают британские СМИ, боксеру потребуется пластическая операция.

Вот так Валлин усугубил травму Фьюри:

"Подобное рассечение – это худшее, что я видел в жизни Тайсона. Такая травма может завершить его карьеру, ему определенно нужна операция. Я горжусь его отвагой, но его сила и мощь куда-то ушла сегодня ночью. Он был слаб, как котенок. Не было достаточного количество ударов, казалось, что он растерял свою форму. Однако его воля к победе была беспрецедентна, хотя он приложил немало усилий для этого", – сказал Джон Фьюри.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.





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