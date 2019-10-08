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"Он слабый для Усика": в лагере украинца разъяснили, почему он не будет драться с россиянином

8 октября, 19:04

Промоутер нашего супертяжа рассказал, чем их в качестве соперника не устраивает боксер из РФ Александр Устинов

Александр Устинов

Александр Устинов / Фото: Twitter

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Промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал причину, по которой украинец точно не станет выходить в ринг с 42-летним россиянином Александром Устиновым (34-4, 25 КО). Напомним, ранее стало известно, что соперник Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия.

Тем не менее выход Александра Усика в ринг Чикаго 12 октября не отменяется. Спонгу принялись искать экстренную замену. И буквально сразу в качестве соперника Усика согласился выступить Устинов. Впрочем, в лагере украинца такую оппозицию мгновенно отвергли. Сейчас появилось объяснение Красюка – почему.

"Устинов слаб для Усика, – заявил в комментарии "Матч ТВ" промоутер украинского боксера Александр Красюк. – Устинову 42 года, три поражения в последних четырех поединках. Например, слетевший из-за допинга Спонг моложе на восемь лет и ни разу не проиграл в боксе. Соперник Усика просто должен быть хорош"

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Напомним, Александр Усик предыдущий бой провел в ноябре прошлого года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью. После этого украинец объявил о переходе в супертяжелый вес, но дебютировать в новом дивизионе у него никак не получается. В мае этого года из-за травмы у Усика сорвался бой против Карлоса Такама. Всего украинец провел на профи-ринге 16 боев и все выиграл (12 – нокаутом).

Смотрите, как Усик развлекается перед дебютом в супертяжах

Усик – тренировка с Лос-Анджелесе Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Александр Устинов Александр Красюк

Источник: Матч ТВ

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