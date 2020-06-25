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"Он спас жизнь": Фьюри даст работу тренеру Уайлдера, который во время реванша выбросил полотенце

25 июня, 14:48

Елена Павлова Елена Павлова

Американский коуч очень хорош в том, что делает, и действует в интересах боксера

Чемпион мира в супертяжелом весе эксцентричный британец Тайсон Фьюри заявил, что готов взять в свою команду тренера известного американского боксера Деонтея Уайлдера – Марка Бреланда. Напомним, что в феврале Бреланд выбросил полотенце в 7 раунде второго боя между Фьюри и Уайлдером, что привело к поражению американца и потере пояса WBC.

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"Если по какой-то причине Марк Бреланд не будет работать с Деонтеем Уайлдером, то он будет работать с "Цыганским королем". Потому что он очень хорош в том, что делает, и действует в интересах боксера. Я уважаю его. Он боец Кронка и бывший чемпион мира. И я действительно верю, что если бы не Марк Бреланд, Уайлдер мог бы быть серьезно травмирован до сих пор. Марк получил много критики от своей команды, которая, я думаю, была очень несправедливой, потому что он спас его жизнь", – сказал Фьюри на ютуб-канале iFL TV.

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя / Фото: Reuters

Напомним, что Уайлдер попал в больницу после мегабоя с Фьюри, однако для американского чемпиона все обошлось легкими травмами.

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А чемпион мира заявил, что Уайлдер стал бы заикой, если бы не полотенце. По словам Стива Каннингема, команде Уайлдера стоило выбросить белый флаг еще в шестом раунде.

Сам же Уайлдер думает уволить тренера, выбросившего полотенце в реванше с Фьюри. Однако без работы специалист теперь уж точно не останется.

Смотрите, как проходило взвешивание Уайлдер – Фьюри перед боем

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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