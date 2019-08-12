"Он станет звездой уровня Кличко. Как минимум": промоутер Усика объявил войну на наследие

Александр Красюк заявил, что титул абсолютного чемпиона мира для его знаменитого подопечного - не предел

Виталий Кличко и Александр Усик / Фото: Facebook

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сделал более чем амбициозное заявление о том, чего он хотел бы достичь с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком уже в супертяжелом дивизионе.

"Хотелось бы достичь того, чего мы достигли в крузервейте – стать абсолютным чемпионом мира. Однако, это еще не вершина, мы будем бороться за наследие. Усик должен стать хрестоматийным чемпионом, он должен стать звездой уровня Мухаммеда Али, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, братьев Кличко. Этот как минимум", – заявил промоутер 32-летнего украинского боксера в комментарии Luckypunch.

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Как мы писали ранее, Усик уже не будет первым: боксер рассказал о своем несбывшемся желании. "В каждом человеке есть эго. Я хотел, чтобы это я первым победил Джошуа, – признался Александр Усик. – Но вместо меня это сделал Руис".

Также сообщалось, что "Русский Витязь" не будет драться с Усиком по "политическим" причинам. "Хотя со спортивной точки зрения это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей", – считает менеджер российского боксера Александра Поветкина Дмитрий Иванов.

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