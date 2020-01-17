"Он старше и провел много тяжелых боев": прогноз бывшего чемпиона мира на титульный бой Постола

Рамирес - Постол / Фото: Twitter

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Бывший чемпион мира и финалист Всемирной Суперсерии бокса Реджис Прогрейс поделился своими ожиданиями от титульного боя между обладателем поясов WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлосос Рамиресом и украинцем Виктором Постолом. Поединок состоится 1 февраля в Китае, и американец считаете го фаворитом Рамиреса. Ранее мы писали, что невозможно пересмотреть Айсмена – американский чемпион проиграл украинцу дуэль взглядов.

Реджис Прогрейс / Фото: Twitter

"Я считаю, что победит Хосе Рамирес. Хотя, конечно, все будет зависеть от того, в какой форме сейчас пребывает Постол. Он старше и провел много тяжелых боев. Когда ты проходишь всю дистанцию поединка, это сказывается на твоем здоровье", – заявил Прогрейс в интервью FightHype.com.

Ранее мы писали, что украинец Виктор Постол прошел взвешивание перед боем за звание чемпиона мира. Согласно регламенту Всемирного боксерского совета (WBC), вес бойцов за месяц до поединка не должен превышать 10% от боевого лимита Super Light (140 фунтов) и составлять не более 154 фунтов (69,85 кг). Чемпион мира Хосе Рамирес (25-0-0, 17 KO) с трудом вписался в необходимые требования, показав на весах 69,4 кг (153 фунта). Украинец Постол (31-2-0, 12 KO) также превысил вес своей категории, но не так критично, как его будущий оппонент, – 66,32 кг (146,2 фунта).

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