"Он выкрикнул "Майк Тайсон!" – и укусил меня": реакция на вампирский прием украинского боксера

Иван Редкач оскандалился в проигранном поединке, вцепившись зубами в шею своего американского визави

Редкач vs Гарсия / Фото: Getty Images

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Американский боксер Дэнни Гарсия после победы над украинцем Иваном Редкачем, добытой по очкам в ночь на воскресенье, прокомментировал самый скандальный момент боя, в котором Редкач по прозвищу El Terrible укусил Гарсию за шею.Стоит отметить, что рефери поединка не заметил вампирского приема Редкача, а вот Гарсия был просто в шоке.

"Он укусил меня! – не скрывал своего возмущения Гарсия после боя с украинцем. – Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Я посмотрел на судью и сказал ему об этом. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось. Первое ощущение было – мне, наверное, нужно наложить на рану швы или еще что-то".

Таким образом, Иван Редкач теперь стал "украинским Майком Тайсоном". Напомним, Тайсон оскандалился в поединке против Эвандера Холифилда в 1997-м, когда откусил тому часть уха.

Добавим, что поражению Редкача от Гарсии в Нью-Йорке предшествовал еще один бой с участием украинца. Одессит Арнольд Хегай проиграл Стивену Фултону, также по очкам, уступив американцу статус претендента на титул WBO. Это было первое поражение "Терминатора" из Украины на профи-ринге.

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