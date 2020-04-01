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"Он выставляет себя дураком", – промоутер бокса о вечере UFC249, запланированном на 18 апреля

1 апреля, 15:01

Вадим Авдасев

Боб Арум считает неразумным проводить соревнования в разгар пандемии коронавируса

Знаменитый во всем мире старейшина цеха промоутеров бокса Боб Арум высказался о желании боссов UFC провести шоу смешанных единоборств 18 апреля. 88-летний американец раскритиковал коллег, которые упрямо не собираются отменять свое мероприятие. Читайте также, что коронавирус второй раз отменил чемпионский поединок украинца.

Главным боем должна была встреча Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Но россиянин остался дома и дал понять, что не будет биться в UFC249. На что президент UFC Дана Уайт ответил, что найдет другого бойца. Такие шаги коллеги вызвали негатив у опытного Арума:

"Я не знаю, какого черта Уайт творит. Люди умирают, а Дана зациклился на идее проведения этого турнира. Он же отменил все другие турниры на ESPN. Что такого в этом бое? Все равно Нурмагомедов даже из России не сможет выехать. Зачем устраивать шоу в апреле? Должны быть экономические и другие причины, о которых я не знаю. Дана выставляет себя дураком. Особенно в ситуации, когда у людей есть гораздо более серьезные проблемы. Люди в изоляции, они теряют работу, бизнес находится в беде.

Проводить событие без адекватного тестирования – это неправильно. Ты подвергаешь съемочную команду и участников угрозе заражения вирусом. Для чего? По какой причине? Почем ты не можешь потерпеть и провести турнир через два месяца?"

Читайте, как Арум унизил Джошуа и пророчит ему нокаут.

Смотрите, как подопечный Арума, украинец Ломаченко, получает награду WBO лучшего боксера 2019 года

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