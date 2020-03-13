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"Он значительно вырос после боя с Виталием Кличко": Усик оценил Чисору

13 марта, 11:58

Максим Перепелица

Украинский боксер лестно отозвался о сопернике

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал о своем отношении к 36-летнему британцу Дереку Чисоре и поделился мнением о его мастерстве. Ранее мы рассказывали, что Александр Усик прилетел в Лондон и предложил Чисоре вести себя, как джентльмены.

"Мне нравится смотреть поединки Чисоры. Он значительно вырос после боя с Виталием Кличко. Перед реваншем Джошуа с Руисом мы очень мило поговорили с Дереком. Я увидел его в прикольном прикиде. Я ему сказал, что он очень хорошо выглядит. Мы с ним обнялись, сфотографировались и пошли по своим делам", – отметил Александр Усик.

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Тем временем промоутерская компания Matchroom Boxing, которая занимается организацией боя Александра Усика и Дерека Чисоры, заявила о готовности вернуть полную стоимость билетов, в случае если вечер бокса будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Смотрите, как Александра Усика остановила полиция:

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Видео: Instagram

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бокс боксеры Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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