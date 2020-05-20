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"Она дала мне инструменты, чтобы стать чемпионом": Холифилд объявил, кому посвящает возвращение в ринг

20 мая, 10:33

Андрей Фоменко

Бывший американский чемпион вспомнил о матери и займется благотворительностью

В последнее время сразу несколько знаменитых в прошлом боксеров рассказали о желании вновь вернуться в спорт. В частности, мы писали, что легендарный Эвандер Холифилд заявил о возвращении в ринг. Бывший абсолютный чемпион мира из США не будет проводить профессиональные бои длительностью в 12 раундов. Это будут выставочные встречи в три-четыре раунда.

57-летний боксер сообщил в соцсетях, что посвящает свой "камбек" в ринг маме. Холифилд сопроводил послание трогательными словами:

"Я посвящаю свое возвращение моей матери. Женщине, которая дала мне инструменты, которые были нужны, чтобы стать чемпионом, и любовь, нужную для воспитания моего характера, чтобы я стал человеком, которым являюсь сегодня".

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Ранее бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон объявил о желании вернуться на ринг.

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Холифилд был чемпионом мира в 1990-х годах, а последний раз дрался в 2011-м. Провел два жестких боя с Майком Тайсоном, который во втором поединке откусил у него кусок уха.

Смотрите, как тренировались боксер Майк Тайсон и теннисистка Серена Уильямс

Видео: Twitter

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